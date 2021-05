SpazioGames TV: aspettando Resident Evil Village!

Anche questa settimana non mancano le live di SpazioGames che vi terranno compagnia dal lunedì al venerdì: il prossimo 7 maggio sarà infatti il giorno del lancio di Resident Evil Village, quindi aspettiamoci una scoppiettante sequela di giornate importanti che ci accompagneranno fino al lancio del nuovo titolo di casa Capcom – ma non solo, perché c’è ancora spazio anche per Returnal e per diversi altri titoli.

Vediamo come sempre il palinsesto completo con i nostri appuntamenti giornalieri.

Di seguito potete trovare il nostro palinsesto completo. In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch. Vi ricordiamo, inoltre, che trovate le nostre repliche anche nell’apposito canale YouTube SpazioGames TV Database.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 3 maggio

Ore 11.30 – Returnal – con Paolo

– Returnal – con Paolo Ore 16.00 – Mass Effect: Andromeda – con Francesco

– Mass Effect: Andromeda – con Francesco Ore 21.30 – Call of Duty: Warzone – con Marino

Martedì 4 maggio

Ore 12.00 – Cose dal backlog: Horizon: Zero Dawn – con Stefania

– Cose dal backlog: Horizon: Zero Dawn – con Stefania Ore 18.00 – Road to Village: RE7 – con Valentino

– Road to Village: RE7 – con Valentino Ore 21.30 – Call of Duty: Warzone – con Paolo, Francesco e Marino

Mercoledì 5 maggio

Ore 11.30 – SpazioTalk – con Paolo e Marcello

– SpazioTalk – con Paolo e Marcello Ore 18.00 – Road to Village: RE7 – con Valentino

– Road to Village: RE7 – con Valentino Ore 21.15 – Road to Village: Code Veronica – con Domenico

Giovedì 6 maggio

Ore 12.00 – RetroGiovedì – con Stefania

– RetroGiovedì – con Stefania Ore 14.45 – Gioco misterioso – con Domenico

– Gioco misterioso – con Domenico Ore 21.15 – Horror Night: Code Veronica – con Domenico

Venerdì 7 maggio