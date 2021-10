Sony Weekend MediaWorld: smart TV e soundbar a prezzi imperdibili!

È finalmente giunto il weekend e, a quanto pare, la nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Sony Weekend, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti del marchio con consegna gratuita, sino a domenica 10 ottobre. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV SONY KE85XH9096, che oggi potete portarvi a casa a soli 2.399€, rispetto ai 2.999€ solitamente richiesti di listino, con un risparmio reale di 500€.

La smart TV SONY KE85XH9096 è dotata di un eccellente pannello da 85″ a risoluzione 4K che sfrutta la tecnologia TRILUMINOS per analizzare ed elaborare i dati di ogni immagine per rendere i toni ancora più naturali, precisi e realistici.

Grazie al potente processore 4K HDR X1, le immagini vengono rese al meglio, con una riproduzione perfetta delle varie sfumature di colore, mentre l’upscaling dei contenuti a risoluzione più bassa viene effettuato attraverso 4K-X Reality Pro, che sfrutta un database 4K unico.

La componente sonora della smart TV SONY KE85XH9096 vede la presenza dell’esclusivo X-Balanced Speaker, in grado di offrire un’elevata qualità, mentre il design della televisione, piuttosto elegante, consente di posizionarla in qualsiasi ambiente.

Le offerte incluse in questo Sony Weekend di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

