Sony San Diego, un CV svela a cosa lavora il nuovo team per PS5

Lo studio Sony di San Diego, fino a pochi anni fa un team di supporto noto come Visual Arts, starebbe lavorando per «espandere» le proprietà intellettuali della casa giapponese.

Lo sviluppatore è stato a lungo collegato alla serie di Uncharted, candidato numero uno a riprendere il franchise lasciato orfano dopo l’addio, tuttora non confermato, di Naughty Dog.

L’indiscrezione arriva dal curriculum su LinkedIn dell’ex studio head e studio director di Visual Arts, Michael Mumbauer.

Il progetto attualmente in corso sarebbe un action adventure tripla-A, il che sembrerebbe in linea con i precedenti rumor legati ad Uncharted.

«Il suo ultimo achievement è aver sviluppato un nuovo, all-star team di sviluppo per un action-adventure AAA per PlayStation», recita il CV di Mumbauer.

«Con sede a San Diego e basato su un engine proprietario, questo team è stato assemblato per espandere franchise esistenti e costruire storie tutte nuove per la prossima generazione di gamer».

Sony non ha ancora ufficializzato la posizione dello studio di San Diego nello scacchiere di PlayStation Studios.

Tuttavia, è noto almeno dal 2018 che il team di sviluppo stesse assemblando una nuova squadra per effettuare “l’upgrade” dal semplice supporto, come confermato da un’offerta di lavoro dell’epoca, e questo sembrerebbe allineare in termini di tempistiche il suo primo gioco alla piattaforma corrente, PS5.