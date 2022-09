Sonic Frontiers: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Il porcospino blu più amato di tutto il mondo è pronto a tornare. Sega ha infatti annunciato Sonic Frontiers, nuovo capitolo delle avventure dello storico personaggio.

In Sonic Frontiers vi troverete a viaggiare per scoprire i misteriosi resti di un’antica civiltà straziata dalle orde robotiche. A guidarvi ci sarà solo qualche domanda e una voce non corporea, ma voi potrete lottare per salvare i tuoi amici e gli enigmatici abitanti delle Starfall Islands da una colossale minaccia meccanizzata.

Il responsabile del Sonic Team, Takashi Iizuka, ha parlato dell’estensione di Sonic Frontiers, dichiarando che ha la maggior quantità di contenuti mai visti in un videogioco di Sonic.

Iizuka è stato interrogato di recente sulla quantità di livelli presenti, e in generale sulle dimensioni del gioco, svelando qualche dettaglio su come il team ha lavorato a Sonic Frontiers:

«Volevamo assicurarci che Starfall Islands fosse abbastanza stimolante per i giocatori, con tanti minigiochi e attività che avrebbero catturato la loro attenzione durante l’esplorazione. Quando abbiamo dovuto creare le mappe, abbiamo subito pensato a dove posizionare puzzle, rampe e tutti quegli elementi che potessero mantenere viva la curiosità dell’utente.»

Sonic Frontiers sarà lanciato l’8 novembre 2022 per Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

