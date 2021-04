Solo 6 € per licenza Windows 10 a vita, Office a soli 20 €

Continuano su GoDeal24 gli sconti dedicati ai software di Microsoft in vista della festa dei lavoratori: tra questi, un prezzo super vantaggioso per Windows 10, che può scendere fino a poco più di 6 euro nel caso di uno specifico bundle per 2 PC.

Di seguito, tutti i dettagli per consentirvi di approfittare delle offerte attive.

Offerte speciali

Potete acquistare una licenza Windows 10 Pro a partire da 7,40 euro, ma il prezzo può calare a soli 5,56 euro nel caso dell’acquisto di una doppia licenza da utilizzare su due PC. La licenza Office, invece, vi costa solo 22 euro.

Offerte Windows 10 Home a 6 euro

Coupon da utilizzare: GOLE50

Approfittando dello speciale coupon avete la possibilità di acquistare Microsoft Windows 10 Home a partire da meno di 8 euro. Inoltre, acquistando una doppia licenza il prezzo supera di poco i 6 euro per PC.

Windows 10 + Microsoft Office

Coupon da utilizzare: GOLE62

Acquistando una delle versioni di Microsoft Office, la versione Pro oppure Home di Windows 10 sarà inclusa gratuitamente nel prezzo.

Inoltre, è possibile approfittare dell’offerta per Office 2016 da soli 24 euro. Il coupon da applicare è GOLE62. Si tratta di prezzi da non lasciarsi sfuggire.

Di seguito, i link per l’acquisto:

Altre offerte con sconto -55%

Coupon da utilizzare: GOLE50

Seguono ulteriori offerte dedicate ai software Microsoft, di cui potete approfittare sfruttando il coupon GOLE50.

Ecco qui di seguito i link per l’acquisto.

Per visionare tutte le offerte di Godeal24 basta cliccare su questo link diretto.

