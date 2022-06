Sniper Elite 5 e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Sniper Elite 5 a soli 35,89€, rispetto agli usuali 50€ di listino, con uno sconto del 28%.

Quinto capitolo della popolare serie di sparatutto, Sniper Elite 5 vi metterà nei panni di Karl Fairburne, soldato in missione nella Francia del 1944 per sgominare il misterioso piano nazista denominato “Operazione Kraken”.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Sniper Elite 5 torna dopo cinque anni dal precedente capitolo con l’intento di migliorare in ogni aspetto aggiungendo qualche interessante sorpresa, come la possibilità di essere invasi da altri giocatori durante la campagna. I punti di forza della serie, ossia le fasi stealth e l’utilizzo dei fucili da cecchino, restano sempre di buona fattura e, anzi, i livelli sono ora molto più ampi e variegati, anche se non offrono un’interattività ambientale che riesca a sfruttare appieno queste nuove caratteristiche».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters, che potete avere a soli 31,29€, rispetto agli usuali 45€ di listino, con uno sconto del 34%. In Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters guiderete l’arma più grande in possesso del genere umano, i Grey Knights, contro le forze malvagie del Caos in un frenetico gioco di ruolo strategico a turni.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Warhammer 40.000: Chaos Gate – Deamonhunters è uno dei rari esempi di videogioco capace di sfruttare in modo sapiente il mondo sci-fi creato da Games Workshop. Il tattico a turni creato da Complex Games si inserisce a pieno merito nella lista dei migliori esponenti del genere, grazie ad una campagna intensa e a delle battaglie dove è fondamentale giocare d’astuzia per avere la meglio e sconfiggere le infinite truppe dl Chaos».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.