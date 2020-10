Smartphone Samsung e Smart TV LG OLED 4K nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 8 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 4G in colorazione Cosmic Gray, dispositivo che si presta bene alla fotografia grazie al suo zoom ottico ibrido 100x in grado di realizzare scatti eccezionali. Anche in condizioni di scarsa luminosità, il sistema di fotocamere professionali scatta varie foto in contemporanea e poi le combina insieme dando vita a un’unica, straordinaria immagine con meno sfocatura e meno rumore. Lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 4G è capace, inoltre di registrare video sino all’incredibile risoluzione 8K, per una nitidezza delle immagini impareggiabile. La batteria integrata da 5.000mAh assicura un’ottima autonomia e, grazie all’Intelligenza Artificiale, il dispositivo è in grado di adattarsi alle vostre abitudini di uso per risparmiare energia e durare molto più a lungo con ogni ricarica. Ultimo, ma non certo per importanza, lo splendido display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 3200×1400, mentre la potente CPU Octa-Core, accompagnata da 8GB di RAM, è in grado di eseguire in maniera molto veloce tutte le applicazioni disponibili.

Solitamente lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 4G viene proposto a 929€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 629€, risparmiando 300€.

Continuiamo con la Smart TV LG OLED 55CX6LA.API, realizzata con la tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Solitamente la Smart TV LG OLED 55CX6LA.API viene proposta a 1.999€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.699€, risparmiando 300€.

