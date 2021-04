Smartphone Oppo Find X2 Neo ad un prezzo imperdibile tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Tra i vari prodotti in promozione, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Oppo Find X2 Neo, che attualmente potete portarvi a casa a soli 386,99€, rispetto ai 499,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 113€. Dotato di un display Ultra Vision da 6,7″ con risoluzione di 2.400×1.080 pixel, Oppo Find X2 Neo assicura un’elevatissima qualità di visione anche grazie alla frequenza di aggiornamento di ben 120Hz.

Grazie all’innovativo O1 Ultra Vision Engine di Oppo, l’esperienza video raggiunge è assolutamente eccezionale, mentre ad animare il dispositivo troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 865 che integra una CPU octa-core con clock sino a 2,84GHz, 12GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Si tratta di un dispositivo dal design curato grazie alle sue curve levigate, che si adattano perfettamente alle vostre mani. Il reparto fotografico può contare un obiettivo primario da 48MP, un ultra grandangolo da 48MP ed un teleobiettivo periscopico da 13MP.

