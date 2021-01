Smartphone, action cam, monitor e smart TV in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 14 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dall’eccellente SAMSUNG Galaxy S20 Fe, dotato di bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e solo un minuscolo foro per la fotocamera sullo splendido display Infinity-O FHD+ da 6.5”, offrendo un’immersività assoluta. Le tre fotocamere posteriori vi consentiranno di immortalare una scena con la fotocamera principale, poi ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare o concentrarci su un dettaglio con il teleobiettivo e il suo zoom ottico 3x. La dotazione tecnica vede la presenza di un processore octa-core da 2,73GHz, 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Solitamente il SAMSUNG Galaxy S20 Fe viene venduto a 669€, ma oggi potete acquistarlo a soli 569€.

Continuiamo con lo XIAOMI Mi 10 Lite 5G, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 48MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Mi 10 Lite 5G, e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Mi 10 Lite 5G è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 765G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 4.160mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente lo XIAOMI Mi 10 Lite 5G viene proposto a 399€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 329€.

Il prezzo proposto da Mediaworld per questo specifico modello è senza dubbio uno dei più bassi della rete, ma nel Solo per oggi troverete tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Offerte Solo per oggi Mediaworld