Smart TV Sony OLED da 55″, perfetta per PS5, con uno sconto di 600 euro solo per questo weekend!

Tornano anche questo fine settimana le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Red Weekend” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SONY XR55A90J, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.999€, rispetto agli usuali 2.599€ di listino, per un risparmio reale di 600€.

La smart TV SONY XR55A80J è dotata di uno spettacolare pannello OLED da 55″con più di 8 milioni di pixel auto-illuminanti controllati dal potente processore Cognitive Processor XR, il quale si occupa di analizzare i dati, enfatizzando le immagini nello stesso modo in cui l’occhio umano mette a fuoco colore e profondità.

Se amate Netflix, sulla smart TV SONY XR55A80J è presente la Netflix Calibrated Mode, per fornire la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Il suo design ultrasottile, molto moderno, consente di avere il display sino al bordo della TV, così da immergervi totalmente nelle immagini senza distrazioni.

Per quanto riguarda la componente sonora, la smart TV SONY XR55A80J è dotata del sistema Surround XR, in grado di generare audio surround lateralmente e verticalmente, per un audio 3D davvero immersivo. Il sistema XR Motion Clarity, combinato con il Cognitive Processor XR, assicura che l’azione sia uniforme, luminosa e nitida, anche in presenza di contenuti impegnativi sempre in movimento durante gli eventi sportivi e i film (o giochi) d’azione.

Infine, la smart TV SONY XR55A80J è perfetta per la PS5, in quanto supporta tutte le tecnologie che l’ammiraglia di casa Sony può sfruttare grazie all’ingresso HDMI 2.1, come il Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport e Auto Low Latency Mode.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Red Weekend trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.