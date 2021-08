Smart TV Sony OLED 4K 65 pollici in fortissimo sconto nel Solo per Oggi Mediaworld

Le smart TV OLED sono quelle che offrono la miglior qualità visiva disponibile sul mercato – anche per noi videogiocatori – e Sony Bravia ha bisogno di poche presentazioni: per questo motivo, tra le offerte del Solo per oggi della nota catena MediaWorld vi segnaliamo lo sconto dedicato al televisore Sony Bravia OLED 65″ in 4K: potete portarlo a casa spendendo solamente 1.799€ rispetto ai 2.459€ di listino, assicurandovi così un pannello di qualità e con integrata Android TV, per utilizzare in comodità tutte le vostre app.

Il televisore è dotato di risoluzione 3840×2160 e ha una frequenza di aggiornamento a 100 Hz (che non è per niente male anche per noi videogiocatori, considerando che permette di godersi anche i titoli sopra i 60 fps). È inoltre dotato del nuovo standard DVB-S2 per il digitale terrestre e può essere collegato a internet sia tramite Ethernet che tramite Wi-Fi. Inoltre, è dotato di super bit mapping HDR per la miglior resa dei colori in assoluto, di quattro porte HDMI perfette per collegare le vostre console, di due porte USB e di una porta ottica. Presente anche l’uscita per il collegamento delle vostre cuffie, in caso voleste variare rispetto agli altoparlanti integrati, e lo slot CI/CI+.

I prezzi proposti dalla catena di rivendita Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate, oltre a quello appena messo in evidenza, tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce perché per noi particolarmente di interesse per i nostri lettori.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte del web: potete trovarle nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld