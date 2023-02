Smart TV Sony da 65″, perfetta per PS5, oggi con uno sconto del 32%! Risparmi 600€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Sony XR65X90K, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299,99€, rispetto agli usuali 1.899,99€ di listino, per un risparmio reale di 600€ e uno sconto del 31,57%.

Sony XR65X90K è una smart TV di alta gamma da 65 pollici, dotata di un pannello di elevata qualità esaltato dal Cognitive Processor XR, che riproduce immagini e suoni realistici, ottimizzando i colori, il contrasto e la nitidezza per offrire immagini dettagliate e coinvolgenti da qualsiasi angolazione. Inoltre, con un design compatto e cornici sottili, la smart TV sfrutta la tecnologia Full Array LED per garantire una luminosità migliorata e un contrasto ottimizzato.

La smart TV Sony XR65X90K è anche ideale per il gaming, in quanto supporta le più recenti tecnologie, come le porte HDMI 2.1, consentendo un’esperienza di gioco di alta qualità, perfetta da abbinare alla console PS5 della stessa casa madre. Inoltre, la tecnologia XR Picture assicura colori naturali, un contrasto spettacolare e una qualità dell’immagine superiore grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi di upscaling.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV Sony XR65X90K menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

