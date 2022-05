Smart TV Sony 4K, perfette anche per PS5, con sconti sino al 27% su Amazon!

Stavate pensando di acquistare una nuova smart TV da accoppiare alla vostra PS5 o, più in generale, alle vostre console? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere diverse smart TV a marchio Sony a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Tra i vari articoli che fanno parte di questa iniziativa, vi consigliamo in modo particolare la smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP, che attualmente potete portarvi a casa a soli 549€, rispetto agli usuali 749€ di listino, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 200€.

La smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP è equipaggiata con uno splendido pannello da 50″ che, grazie all’impiego del potente processore Sony XDR X1, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP sfrutta la tecnologia Full Array LED per rendere più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui.

La smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP è dotata della tecnologia Live Colour, la quale si occupa di riprodurre colori naturali, offrire un contrasto mozzafiato e ricreare la qualità delle immagini originali con sofisticati algoritmi di upscaling.

La smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP è equipaggiata con il sistema operativo Google TV, che consente di accedere a uno store ricco di applicazioni per tutti i gusti, a partire da quelle dedicate ai maggiori servizi di streaming come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.