Smart TV Sony 4K da 65″ a meno di 800 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 11 maggio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SONY KE65XH8077, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto ai 1.079€ usuali di listino, per un risparmio reale di 280€.

La televisione è equipaggiata con uno splendido pannello da 65″ a risoluzione 4K dotato di tecnologie all’avanguardia per offrirvi la migliore qualità di immagine possibile. Infatti la smart TV SONY KE65XH8077 è dotata della tecnologia MotionFlow XR che arricchisce l’esperienza visiva con dettagli fluidi, mentre il display TRILUMINOS assicura la riproduzione di colori perfetti.

La smart TV SONY KE65XH8077 può essere abbinata facilmente a qualsiasi ambiente, grazie al suo design minimale e la possibilità di nascondere i cavi nel supporto e mantenerli in posizione grazie all’apposito supporto fornito in dotazione per il massimo ordine.

Per quanto riguarda il comparto audio, la tecnologia ClearAudio+ apporta ottimizzazioni allo scopo di fornire un’esperienza coinvolgente ed emozionante, dandovi modo di ascoltare sia i dialoghi che le colonne sonore in maniera perfetta in qualsiasi circostanza.

