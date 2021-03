Smart TV Samsung The Frame 49″ ad un prezzo imbattibile tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la Samsung QE49LS03RAU, appartenente alla serie The Frame, che potete portarvi a casa a soli 678,19€ rispetto ai 1.299€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di ben oltre 620€.

Il dispositivo è dotato di uno splendido pannello realizzato con la tecnologia QLED da 49″ in grado di mostrare immagini di elevata qualità con il supporto ai principali standard HDR, come HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI.

Si tratta di una televisione progettata per possedere l’aspetto di un elegante quadro che, quando è spenta, visualizza opere d’arte provenienti da tutto il mondo nel salotto di casa vostra. Il design è davvero minimal, tanto che, grazie al sistema One Invisible Connection, il collegamento agli altri dispositivi avverrà in modo assolutamente invisibile.

Il sistema operativo Tizen, infine, assicura piena compatibilità con tantissime applicazioni, tra cui le principali app di streaming, ed il supporto agli assistenti Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative alle smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

Offerte ancora disponibili