Smart TV Samsung 4K da 50″, ottima per il gaming, ora con uno sconto del 25%

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QE50Q60B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 669,99€, rispetto agli usuali 899€ di listino, per un risparmio reale di 229€ e uno sconto del 25,47%.

La smart TV Samsung QE55Q80B con cornice nera è dotata di uno spettacolare pannello QLED da 50″ con la tecnologia di retroilluminazione Dual LED che bilancia tonalità calde e fredde sul TV, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli.

La smart TV Samsung QE55Q80B è dotata di un sistema 4K AI upscaling che sfrutta il potente processore Quantum 4K di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La smart TV Samsung QE55Q80B integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ ed altre ancora. Infine, grazie a Samsung Gaming Hub potrete giocare subito ai principali giochi Xbox e accedere ad altri servizi di cloud gaming senza bisogno di collegare console e altri dispositivi.

