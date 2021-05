Smart TV QLED Samsung da 75″ a meno di 1.300 euro tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti sulle smart TV e soundbar Samsung che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV Samsung QE75Q64TAUXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299,99€, rispetto ai 1.499€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

La televisione è equipaggiata con uno splendido pannello QLED da 75″ a risoluzione 4K che, come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

