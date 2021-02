Smart TV QLED Samsung 4K con uno sconto di 370 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 15 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV e soundbar, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV Samsung QE55Q74TATXZT, che potete portarvi a casa a soli 829€, rispetto ai 1.199€ di listino, per un risparmio reale di ben 370€! La televisione, dotata di uno splendido pannello QLED da 55″, è equipaggiata con la tecnologia di retroilluminazione Dual LED, la quale regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette. La smart TV Samsung QE55Q74TATXZT offre a bordo il sistema operativo Tizen che consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV e soundbar tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

