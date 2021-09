Smart TV Philips 4K con Ambilight con sconti sino al 24% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 7 settembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle smart TV Philips, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi la smart TV Philips 50PUS7805/12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 419€, rispetto ai 549€ usuali di listino, per un risparmio reale di 130€.

La smart TV Philips 50PUS7805/12 è equipaggiata con uno splendido pannello LCD da 50″, accompagnato dal potente processore Philips P5 in modo da offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali.

La smart TV Philips 50PUS7805/12 integra il sistema operativo Saphi che offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix e tante altre. Ovviamo non potevamo non citare la presenza del sistema Ambilight, che, tramite una serie di LED posizionati dietro alla televisione, garantirà una visione davvero immersiva con i vari colori che andranno a diffondersi sulla parete.

La smart TV Philips 50PUS7805/12 è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle smart TV Philips tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon : sconti su smart TV Philips

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon