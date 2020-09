Smart TV OLED 4K Philips 65OLED803 scontata di quasi 200€ su eBay!

La prossima generazione di PS5 e Xbox Series X|S è alle porte: in molti starete pensando che ora è il momento giusto per procedere all’acquisto di un TV che venga incontro alle vostre esigenze, grazie a una tecnologia finalmente al passo coi tempi e in grado di mostrare lo splendore della next-gen. Ora, su eBay è disponibile il prodotto che fa sicuramente al caso vostro. Lo spettacolare Smart TV Philips OLED 4K 65OLED803 Ambilight è infatti proposto a un prezzo davvero molto scontato di quasi 200€!

Offerto di norma al prezzo di 1.797,92€, il TV è ora disponibile all’acquisto al costo di soli 1.599,99€, ossia con un risparmio reale di ben 197,93€ (equivalenti a un 11% di sconto sul prezzo di listino). La tecnologia Ambilight permette di offrire alcuni giochi di luce dinamici, inondano la stanza con una luce calda e coinvolgente. I LED dietro i bordi dello schermo diffondono infatti i colori dello schermo sulla parete, in tempo reale, per un risultato realmente sorprendente.

Lo Smart TV Philips OLED 4K 65OLED803 Ambilight ha al suo interno un processore P5 con intelligenza artificiale, per immagini sempre estremamente realistiche, oltre alla tecnologia Dolby Atmos per un audio che si diffonde sopra e intorno a te. Inoltre, come ciliegina sulla torta, la Tv include l’assistente Google e Amazon Alexa. Insomma, questo TV OLED 4K Philips riproduce tutti i contenuti che amiamo conferendo una profondità assolutamente realistica alle immagini su schermo e movimenti assolutamente fluidi, per un risultato finale alle tue immagini davvero unico (anche e soprattutto nei videogiochi).

Ricordiamo che lo Smart TV Philips OLED 4K 65OLED803 Ambilight proposto per voi è nuovo sigillato, disponibile ovviamente con l’opzione del “compralo subito”, evitando così lunghe attese e aste al rialzo che potreste perdere all’ultimo minuto. Il venditore è inoltre un utente assolutamente affidabile, con migliaia di feedback positivi!

»Clicca qui per acquistare lo Smart TV Philips OLED Amiblight«