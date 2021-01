Smart TV LG da 75″ in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV Samsung e LG.

Iniziamo dalla LG 75UN70706LD da 75″, dispositivo equipaggiato con il potente processore Quad Core 4K che elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono migliorate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. La modalità FilmMaker Mode regola automaticamente l’immagine, disattivando eventuali filtri che potrebbero influenzare la fruibilità delle pellicole cinematografiche. Ovviamente, non poteva mancare il supporto a tutti i principali standard HDR, mentre i molteplici canali audio virtuali creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda le caratteristiche inerenti al mondo del gaming, la tecnologia HGiG è in grado di regolare la grafica HDR per garantire “l’esperienza gaming HDR” ottimale.

Solitamente la smart TV LG 75UN70706LD viene proposta a 1.499€, ma oggi potrete portarvela a casa a 903,36€.

Continuiamo con la smart TV Samsung TV QLED Ultra HD 8K 55 pollici QE75Q950R. Questo mostro di bellezza offre un realismo dalla profondità infinita, con dettagli talmente definiti da poterli quasi toccare. La qualità dell’immagine offre una risoluzione 4 volte maggiore dell’UHD 4K e 16 volte maggiore dell’FHD, con oltre 33 milioni di pixel. Samsung QLED 8K regala una straordinaria esperienza di visione nei minimi dettagli, mostrando ogni scena con una maggiore profondità e una nuova realtà 8K ancora più immersiva. Samsung QLED 8K offre tutta la chiarezza che vi aspettate da un TV di grande formato, senza alcun pixel visibile anche stando vicinissimo allo schermo. L’oggetto è proposto a soli 4.618,15€ contro i 6.499€ del costo base (ossia il 28% di sconto).

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle smart TV Samsung e LG tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV Samsung e LG

