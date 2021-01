Smart TV LED 4K Sony da 55″ a meno di 600 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 12 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dalla Sony KD55X7055PBAEP da 55″ che, grazie all’impiego del potente processore Sony 4K X-Reality Pro, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant.

Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di tre porte HDMI.

Solitamente la smart TV Sony KD55X7055PBAEP viene proposta a 899€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 599€, risparmiando 300€.

Continuiamo con la LG NanoCell TV AI 65NANO806NA.APID, dotata di uno splendido pannello da 65″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG NanoCell TV AI 65NANO806NA.APID è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG NanoCell TV AI 65NANO806NA.APID viene proposta a 999,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 849,99€, con uno sconto del 15%.

