Smart TV Hisense OLED da 65″: sconto di 700€ su Amazon

State cercando di una nuova smart TV di alta qualità a un buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alla smart TV Hisense 65A98G, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

La smart TV Hisense 65A98G è dotata di uno splendido pannello QLED da 65″ a risoluzione 4K ed integra il sistema operativo VIDAAA 5.0, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

La tecnologia OLED presente nella smart TV Hisense 65A98G condente di avere un controllo su ogni singolo pixel e, grazie alle sue 8.294.400 zone indipendenti, offre un contrasto praticamente infinito, mentre il supporto a Dolby Vision assicura un’immagine assolutamente realistica in qualsiasi circostanza.

La modalità gaming della smart TV Hisense 65A98G ottimizza le immagini, ricostruendo i pixel per schermate pulite e chiare, oltre a diminuire l’input lag per una risposta ai comandi immediata. La smart TV Hisense 65A98G è anche dotata di porte HDMI 2.1, con supporto a tecnologie come ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) per garantire un’esperienza più fluida.

La smart TV Hisense 65A98G è equipaggiata con un sistema audio multicanale 2.1.2, dotato di due speaker superiori, un subwoofer e un set di speaker anteriori, tutto per un suono perfetto con 120W di potenza.

Solitamente la smart TV Hisense 65A98G viene proposta a 1.999€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.299€, con un risparmio reale di 700€ e uno sconto del 35%. Si tratta dell’occasione perfetta per portarvi a casa un’ottima smart TV a un prezzo eccezionale!

Questi è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.