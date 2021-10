Smart TV Hisense 4K da 75″ a un prezzo mai visto tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, mercoledì 13 ottobre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV HISENSE 75A7100F, che potete portarvi a casa a soli 849€, rispetto ai 1.099€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 250€.

La smart TV HISENSE 75A7100F offre un design moderno ed è dotata di un pannello da ben 75″ a risoluzione 4K con il supporto ai formati HDR, HDR10+ e HLG per una riproduzione perfetta dei colori. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms, quindi la televisione è ottima anche per giocare ai vostri titoli preferiti.

Per quanto riguarda la componente sonora, la smart TV HISENSE 75A7100F supporta la tecnologia DTS Virtual: X, che identifica e separa il dialogo dai suoni di fondo, rendendo l’esperienza audio più coinvolgente che mai pur proveniente solo dalla coppia di speaker integrati.

Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

