Smart TV 4K LG da 55″: sconto del 35% su eBay!

La smart TV LG 55UP751C

La smart TV LG 55UP751C è equipaggiata con un potente processore Quad Core ottimizzato per migliorare al meglio le immagini a bassa risoluzione così da poterle visualizzare con dettagli mai visti prima sullo splendido display 4K da 55″ di cui è dotato il dispositivo.

Grazie alla tecnologia AI Sound, la smart TV LG 55UP751C è in grado di identificare voci, effetti e frequenze per ottimizzare il suono in base al tipo di audio allo scopo di fornire un’esperienza maggiormente immersiva. La smart TV LG LG 55UP751C è adatta ad essere posizionata in qualsiasi tipo di ambiente, grazie alla sua cornice sottile e le linee moderne ed eleganti.

Per quanto riguarda il sistema operativo a bordo, la smart TV LG 55UP751C vede la presenza di WebOS, che offre un rapido accesso a tantissime applicazioni, tra cui quelle di streaming più popolari, come Disney+, Apple TV, Netflix e LG Channels. Oltre a ciò, la modalità FilmMaker vi permetterà di mostrare le pellicole cinematografiche così come sono state pensate dai registi e non manca il supporto ai maggiori formati HDR, come HDR 10 Pro e HLG PRO.

Oggi potete portarvi a casa la smart TV LG 55UP751C a soli 369,90€, rispetto agli usuali 565€ di listino, con uno sconto del 35% e un risparmio reale di oltre 195 euro. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay