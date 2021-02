Skyrim diventa ufficialmente ufficialmente un gioco da tavolo!

Se siete amanti tanto dei videogiochi quanto dei giochi da tavolo, sarete felici di sapere che The Elder Scrolls V: Skyrim sta per compiere il grande salto. L’apprezzato gioco di ruolo firmato da Bethesda Game Studios, infatti, sarà adattato al nuovo formato da Modiphius Games, già publisher dei giochi con miniature dedicati ad altre proprietà del team del Maryland, tra cui proprio The Elder Scrolls e Fallout.

Curiosamente, a differenza di molti altri progetti simili questo non sarà ospitato da Kickstarter, su cui di solito vengono finanziate queste idee, ma su una piattaforma tutta nuova, chiamata Gamefound. Questo sito è stato realizzato proprio pensando alle campagne di raccolta fondi destinate a nuovi giochi da tavolo, in modo da raccogliere un pubblico esclusivamente di appassionati davvero interessati a quanto viene proposto.

Skyrim diventerà un gioco da tavolo

Al momento non è stato ancora annunciato quando la campagna dedicata a Skyrim sarà ufficialmente aperta: la pagina dedicata, infatti, è ora come ora solo un’anteprima, e non è stato reso noto nemmeno quale sarà il traguardo pecuniario da raggiungere.

Aspettiamo quindi che vengano diramati ulteriori dettagli, con una certezza: con l’aiuto e il supporto dei fan, il Dovahkiin è pronto a intrattenere anche gli appassionati dei giochi da tavolo.