Sì, Apple guadagna dai videogiochi più di Sony, Microsoft e Nintendo

Lo scorso anno, discutemmo di una curiosità: gli incassi impressionanti di Apple dal mondo dei videogiochi, notevoli per una compagnia che, di per sé, non produce videogiochi.

Si tratta di un fenomeno di mercato che si ripete all’ennesima potenza. A evidenziarlo è un articolo di The Wall Street Journal, che citando dei dati di Sensor Tower fa notare come il gigante di Cupertino abbia un mercato certo proprio nel mondo dei videogiochi, per le sue entrate.

E se, fino a oggi, non avevate compreso perché Apple avesse deciso di lanciare Apple Arcade, i numeri sono probabilmente la risposta più chiara possibile.

Apple ha lanciato anche Apple Arcade, abbonamento per i videogiochi on demand

Nell’anno fiscale 2019 (da ottobre 2018 a ottobre 2019, sottolinea The Gamer), Apple ha fatto registrare entrate per $15,9 miliardi. Di questi, $12,3 miliardi arrivano dall’App Store. Su questi numeri, Sensor Tower stima che circa il 69% degli incassi di App Store venga dai videogiochi.

Questo significherebbe che da App Store, in un anno fiscale, Apple avrebbe incassato $8,5 miliardi dai soli videogiochi – e, sì, sono numeri superiori a quelli di platform holder come Sony, Microsoft o Nintendo.

Al di là del fatto che parliamo di stime e che Tim Cook afferma che i report a cui fanno riferimento non sono aggiornati, appare ormai chiaro perché Apple continui a investire anche sul suo servizio in abbonamento: in questo momento, infatti, su App Store potete abbonarvi ad Apple Arcade che, un po’ sul modello Game Pass o Now, vi permette di accedere a una libreria di videogiochi a scelta su iPhone, iPad, iMac ed Apple TV.

Anche i giganti dell’elettronica, insomma, sono sempre più attenti al fatto che il gaming sia diventato ben più eterogeneo rispetto ai tempi in cui lo si immaginava semplicemente legato alle console preposte: oggi si può giocare su praticamente ogni dispositivo e Apple, forte della base installata dei suoi, sta nuotando in una non indifferente miniera d’oro.

Nel frattempo, la casa di Cupertino è ancora impegnata nella diatriba legale con Epic Games per il caso Fortnite: dopo le recenti decisioni nelle sedi di giudizio, il battle royale non sembra certo destinato a tornare presto su App Store, ma vedremo se ci saranno evoluzioni nel prossimo futuro. Considerando gli incassi che arrivano da App Store, non stupisce che Epic ci tenga particolarmente.