Sherlock Holmes, Broken Sword, The Secret Files e altri titoli con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato le sue offerte settimanali dedicati alle avventure grafiche che vi consentiranno di acquistare con sconti sino al 90% tantissimi giochi appartenenti al genere. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per qualche ora e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tanti i prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo Broken Sword: Director’s Cut, che potete portarvi a casa a soli 2,59€, rispetto ai 9,99€ solitamente richiesti di listino. Si tratta di un vero e proprio classico delle avventure grafiche, nel quale vestirete i panni della giornalista Nico Collard e il turista americano George Stobbart, i quali si troveranno al centro di un’intricata vicenda incentrata sui cavalieri templari. Rispetto all’edizione originale, questa Director’s Cut contiene alcune parti inedite, nuove espressioni facciali, un audio migliorato ed altro ancora.

Piuttosto interessante anche Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, acquistabile per soli 7,49€, rispetto ai 29,99€ di listino, che, come dice il nome stesso, vi vedrà interpretare l’investigatore più popolare di tutti i tempi: Sherlock Holmes. Nel titolo dovrete risolvere diversi casi, che coinvolgono omicidi, persone scomparse, furti ed altro ancora. Grazie alle prove raccolte ed alle vostre deduzioni, sarete voi a decidere chi è il colpevole!

Le offerte settimanali di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti