Set LEGO Horizon Forbidden West torna disponibile su Amazon

Lanciato lo scorso 1 maggio, il set LEGO di Horizon: Forbidden West è andato praticamente a ruba. Con il costo di listino di 79,99€ (lo trovate su Amazon a sorpresa), questo vi permette di portare a casa un set con licenza ufficiale concessa da Sony Interactive Entertainment, che vi fa divertire non solo di ricostruire il Collolungo visto anche in Zero Dawn, ma che include anche una Vedetta occhiorosso e una mini-figure di Aloy da personalizzare con armi e volto.

Composto da 1.222 pezzi, il set Horizon Forbidden West: Collolungo riproduce con un livello di dettaglio davvero maniacale le fattezze di una delle macchine più caratteristiche nei due giochi firmati da Guerrilla Games, dalla sua testa a disco alle lunghe gambe sottili che ci siamo abituati a capire come superare, durante le nostre sessioni di gameplay, per poter raggiungere la vetta di questa pacifica creatura.

I fan saranno sicuramente lieti di sapere che all’intendo della confezione sarà presenta anche un libretto con le istruzioni di montaggio dettagliate e la storia di come i designer LEGO hanno creato il modello.

Come dicevamo in apertura, questo set Horizon Forbidden West: Collolungo comprende anche una minifigure LEGO ispirata al personaggio di Aloy, dotata di un arco e di una lancia, oltre a un’altra minifigure della Vedetta, con una selezione di occhi blu, gialli e rossi: in questo modo, potete personalizzare la scena e immaginarla in stato di allerta, di preallarme o di calma.

Il modello finale misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità e può essere esposto con orgoglio nella nostra stanza adibita al gaming o ovunque vogliate. Inoltre, nella base sono presenti ulteriori dettagli in grado di impreziosire l’opera complessiva, quali un albero di betulla e un semaforo arrugginito.

Nelle scorse settimane, anche la nostra Stefania è rimasta particolarmente colpita da questo set, che vi ha mostrato da vicino in diverse foto e a cui abbiamo anche dedicato un breve video sul nostro canale YouTube.

Considerando che dal 1 maggio è diventato praticamente introvabile, se volete aggiungerlo alla vostra collezione potete approfittare della nuova disponibilità su Amazon, che potrebbe esaurirsi di nuovo molto presto.

