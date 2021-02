Sennheiser Momentum Wireless a meno di 330 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, oggi vi segnaliamo in maniera particolare le cuffie SENNHEISER MOMENTUM WIRELESS, dispositivo che offre un’esperienza di ascolto assolutamente coinvolgente grazie alla loro capacità di separare ciascuna frequenza in modo da poter assaporare bassi, medi e alti in perfetta armonia. Le funzionalità di Active Noise Cancellation e Transparent Hearing vi permetteranno sia di isolarsi dall’ambiente circostante con la cancellazione attiva dei rumori di sottofondo, che, al contrario, di far entrare i rumori esterni in modalità trasparenza per parlare con altre persone senza doversi togliere obbligatoriamente le cuffie. Infine, l’app Sennheiser Smart Control vi consente di attivare tre diverse modalità di cancellazione del rumore ed equalizzare il suono in base ai propri gusti personaggi. Solitamente le SENNHEISER MOMENTUM WIRELESS vengono proposte a 399€, ma oggi potrete portarvele a casa a soli 329€.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld