Sedie gaming Sharkoon: fino al 30% di sconto su tanti modelli

Se siete alla ricerca di una nuova sedia gaming a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Yeppon offre la possibilità di avere diverse sedie gaming a marchio Sharkoon a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 31 maggio, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e dare un’occhiata ai modelli in offerte.

Le sedie gaming Sharkoon sono di ottima qualità e vi permetteranno di trascorrere tante ore davanti al monitor senza accusare alcuna stanchezza, essendo stata creata seguendo i principi della qualità, design ed ergonomia. Presentano un meccanismo di sollevamento a gas, permettendo di regolare l’altezza del sedile e sostenere un peso fino a 120 Kg.

Le sedie gaming Sharkoon sono ideali per persone tra 1,50 e 1,90 metri e sono equipaggiate con braccioli multifunzione 3D, che offrono la possibilità di regolarli in altezza, traslarli avanti e indietro ed infine ruotarli verso destra o sinistra

Le sedie gaming Sharkoon sono dotate di un sedile inclinabile fino a 135° con possibilità di blocco per aumentare il comfort, ad esempio inclinandolo indietro per un corretto allineamento della spina dorsale o in avanti per ridurre la pressione sulle gambe.

Le sedie gaming Sharkoon sono totalmente girevoli a 360° e presentano una struttura di base in acciaio rinforzato in grado di resistere alla prova del tempo, oltre a essere corredata da due cuscini rimovibili e regolabili per una comodità ottimale.

Su Yeppon trovate varie sedie gaming Sharkoon, appartenenti a diverse serie e di vari colori. Tutte sono di eccellente qualità e, grazie a questa promozione, potrete risparmiare sino a 85€ sul loro usuale prezzo di listino.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Yeppon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.