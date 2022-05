Sedia gaming Oversteel Diamond, tra le più vendute su Amazon, ora con uno sconto del 23%!

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo alla sedia gaming OverSteel Diamond, che attualmente potete portarvi a casa a soli 149,99€, rispetto agli usuali 194,55€ di listino, per un risparmio reale di quasi 45€.

La sedia gaming OverSteel Diamond presenta un meccanismo con pistone di classe 4 in grado di sostenere sino a 150 Kg di peso per regolare l’altezza, mentre lo schienale è inclinabile sino a 180°. Ad aggiungere ulteriore versatilità, troviamo i braccioli 3D, in grado di adattarsi a qualsiasi condizione di gioco.

La sedia gaming OverSteel Diamond offre un comfort ottimale grazie al suo design ergonomico in grado di adattarsi alla vostra seduta e facilitarvi a mantenere una giusta postura, anche dopo molte ore di utilizzo. I cuscini sono in simil pelle di alta qualità, mentre l’imbottitura in schiuma ad alta densità assicura un’elevata comodità.

La sedia gaming OverSteel Diamond fornisce una stabilità eccellente grazie alla sua base in nylon da 350 mm, mentre le ruote da 63 mm vi permetteranno di spostarvi rapidamente in base alla tipologia di utilizzo.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un’ottima sedia gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.