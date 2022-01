Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5 a un prezzo imperdibile su Amazon! Sconto del 41%!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo all’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5, che vi consente di risparmiare considerevolmente sul suo acquisto.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5, che potete portarvi a casa a soli 74,16€, rispetto ai 124,99€ di listino, per un risparmio reale di quasi 51€.

L’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5 vi consente di espandere lo spazio di archiviazione a disposizione della vostra console con 2TB aggiuntivi, permettendovi di avere sempre a disposizione sino a oltre 100 titoli aggiuntivi senza la necessità di far spazio nel disco fisso interno e scaricare nuovamente i videogiochi desiderati.

Grazie all’interfaccia USB 3.0, l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5 garantisce una velocità di caricamento ottimale per i titoli PS4 e non necessità di alcun cavo di alimentazione addizionale.

L’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5 possiede un elegante chassis in alluminio in grado di integrarsi alla perfezione con qualsiasi postazione ed è nato dalla collaborazione tra Sony e Seagate per fornire la massima compatibilità, nonché avere la licenza ufficiale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon