Scopriamo le offerte del fine settimana di Instant Gaming

Ad esempio, potete effettuare la prenotazione di Cyberpunk 2077 a soli 42,99€, anziché ai soliti 60€. Cyberpunk 2077 è un’avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirete i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità. Potrete personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del vostro personaggio, ed esplorare un’immensa città dove ogni scelta che farete plasmerà la storia ed il mondo intorno a voi.

Piuttosto accattivante anche l’abbonamento di 12 mesi a Playstation Plus a soli 44,99€. Il servizio Playstation Plus, grazie alla Instant Game Collection rende possibile portare a casa due giochi gratis al mese, che spesso comprendono anche nomi piuttosto importanti. Questi giochi, una volta riscattati, rimangono associati a tempo indeterminato al vostro profilo, sempre disponibili a patto che abbiate ancora un abbonamento attivo.

Sono anche altre le caratteristiche di PS Plus che lo rendono particolarmente osservato: l’abbonamento consente anche di accedere a delle promozioni esclusive in digitale su PlayStation Store e, croce e delizia di chi ama il multiplayer, è indispensabile per giocare online su PS4. Per questa serie di motivi, insomma, i sottoscrittori di PlayStation Plus sono andati crescendo nel corso del tempo, e la caccia al prezzo migliore per portare a casa l’attivazione dell’abbonamento – o il suo rinnovo – è sempre aperta.

