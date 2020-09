Scopri le nuove offerte Ubisoft: Rainbow Six Siege è in forte sconto!

La libreria di videogiochi di casa Ubisoft è una delle più note del mondo dei videogiochi, forte di titoli e franchise che hanno raggiunto il successo in tutto il mondo, con milioni di copie. I suoi giochi sono così noti e hanno un seguito così importante che la casa francese, come sapete, ha un suo negozio online dedicato, Ubisoft Store, che sta proponendo degli importanti sconti su alcuni dei titoli più appetibili.

Tra questi trovate prima di tutto Rainbow Six: Siege: ora proposto con un weekend gratuito, lo sparatutto tattico online basato sui romanzi di Tom Clancy può essere portato a casa con soli 8€ rispetto ai 19,99€ di listino. Inoltre, potete anche acquistare a prezzo ridotto la sua Gold Edition e la Ultimate Edition, che propongono contenuti extra – tra cui gli operatori delle precedenti stagioni.

Sconto titanico anche per Assassin’s Creed Odyssey, apprezzato episodio della celebre saga degli Assassini: il gioco, ambientato nell’Antica Grecia, vi consente di vestire i panni di Kassandra e di Alexios, mentre portano avanti la lotta del loro Credo in uno scenario classico estremamente affascinante ed ampio, tra missioni di storie e una valanga di attività secondarie alle quali dedicarsi – romance comprese. Grazie all’offerta, potete portare a casa la Ultimate Edition a 37,95€ anziché spendendo i canonici 114,99€, con incluso anche il Season Pass.

Sconto estremamente appetibile anche per Anno 1800, simulazione di city-building che vi porta direttamente nel 1800 per tentare di costruire una cittadina ricca e ridente, gestendone risorse, sicurezza e benessere. Il gioco, proposto nella Ultimate Edition, comprende anche i DLC precedentemente publicati da Ubisoft ed è disponibile in italiano: in saldo, lo portate a casa con 54,99€ anziché con 99,99€.

Di seguito, la nostra selezione degli sconti più imperdibili tra le nuove offerte di Ubisoft Store.

Nuove offerte Ubisoft Store