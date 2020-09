Scopri Amazon Super: più acquisti e più risparmi!

Buone notizie: su Amazon ha preso il via una iniziativa cumulativa realmente sorprendente. Di cosa si tratta? Molto semplice: più si acquista e più si risparmia. La promozione si chiama Amazon Super, e sarà valida fino al 27 settembre 2020. Per aderire vi basterà aggiungere al carrello solo 5 articoli selezionati per ricevere immediatamente un 5% di sconto. Ma non è finita qui: con 10 o più prodotti potrete invece mettere le mani sul 10% di sconto, non appena si procede al checkout dell’ordine.

Nell’iniziativa troviamo migliaia di prodotti di uso quotidiano come piccoli elettrodomestici, dispositivi per la cura della persona, prodotti alimentari e vari articoli di cancelleria (utili per il ritorno a scuola ormai alle porte).

Nel vasto catalogo di offerte, vi segnaliamo il Philips Nosetrimmer NT3160/10, il rasoio rifinitore per naso orecchie e sopracciglia, che potete fare vostro a soli 13,90€ contro i 20,99€ del prezzo base. Grazie alla tecnologia Protectube il Philips NT3160 permette di raggiungere facilmente orecchie e naso senza creare fastidi o dolori di alcun genere, oltre a essere resistente all’acqua e avere ben 2 speciali pettini da 3 e da 5 mm.

Tutti gli articoli coinvolti in questa promozione targata Amazon sono davvero tantissimi molti, ragion per cui vi invitiamo a cliccare la pagina relativa all’offerta in modo da poter trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze.

