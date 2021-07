Sconto Subito Online da MediaWorld per festeggiare la vittoria dell’Italia!

La nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Sconto Subito Online, che vi consentirà di ottenere uno sconto immediato in base al totale della spese effettuata. L’iniziativa sarà valida solo fino a domani, martedì 13 luglio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Più spenderete, più lo sconto aumenterà:

Sconto di 50€ con una spesa di almeno 500€

con una spesa di almeno Sconto di 100€ con una spesa di almeno 750€

con una spesa di almeno Sconto di 150€ con una spesa di almeno 1.000€

con una spesa di almeno Sconto di 300€ con una spesa di almeno 2.000€

Tra i tanti articoli proposti dal portale, vi segnaliamo in particolar modo il notebook gaming MSI GS66 Stealth, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.999€, rispetto agli usuali 2.499€ di listino, per un risparmio reale di 500€, a cui è possibile aggiungere un ulteriore risparmio grazie alla promozione in corso.

Il notebook gaming MSI GS66 Stealth è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 300Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Ad animare il notebook gaming MSI GS66 Stealth è un processore Intel i7-10870H di decima generazione (Comet Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche elevate anche con i titoli più moderni.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI GS66 Stealth con un SSD NVME da 1TB. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno, oltre ad una tastiera dotata di retroilluminazione.

Le offerte incluse in questa promozione Sconto Subito Online di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti