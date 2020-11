Sconti su tastiere, proiettori, smartphone e soundbar con le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su tastiere, proiettori, smartphone e soundbar che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Partiamo dal videoproiettore VANKYO, che offre la possibilità di avere uno schermo sino a 300” con rapporto di contrasto 7000:1, spazio permettendo, ed offre una risoluzione di 1080p e luminosità di 6.00 lumen, con una correzione trapezoidale ± 15° che assicura che l’immagine proiettata sia sempre un rettangolo standard. La correzione trapezoidale semplifica la proiezione delle immagini anche da posizioni che potrebbero essere un po’ difficoltose. Il dispositivo integra inoltre una coppia di altoparlanti da 15W con sistema audio che possono servire nelle situazioni nelle quali non è possibile usare degli speaker esterni.

Il videoproiettore VANKYO solitamente viene proposto a 259,99€, ma ora potrete portarvelo a casa per soli 199,99€, risparmiando ben 60€, pari ad uno sconto del 23%.

Continuiamo con la tastiera da gaming KLIM Chroma, dotata di una risposta rapidissima di 2ms. La tastiera a membrana KLIM Chroma è stata concepita per essere il più silenziosa possibile, specialmente se raffrontata ad una tastiera meccanica. Ogni battuta produce un suono leggero, fornendo una piacevole esperienza di scrittura. Gli effetti di luce tricromatici di questa tastiera retroilluminata si faranno notare, soprattutto al buio. Questo vi aiuta molto a digitare in condizioni di scarsa luminosità se non siete abituati. Le luci sono fisse ma possono essere accese e spente usando un piccolo interruttore sul retro.

Solitamente la tastiera da gaming KLIM Chroma viene proposta a 25,97€, ma oggi potrete averla a 19,48€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di questo fine settimana che potete trovare su Amazon.

