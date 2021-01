Sconti su tablet, notebook e SSD tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a tablet, notebook e SSD.

Tra i vari prodotti in offerta, sicuramente è molto interessante il tablet Samsung Galaxy Tab A7, dispositivo dotato di un ampio display da 10,4″ e da un design dal profilo sottile e moderno, con una scocca in metallo che dona la tutto un aspetto davvero premium. Grazie alla fotocamera posteriore da 8MP potrete scattare immagini di alta qualità o effettuare in modo molto semplice la scansione di documenti, mentre quella frontale da 5MP è ottimizzata per videochiamate e lezioni online, assolutamente indispensabile vista la situazione attuale.

Grazie al display WUXGA+ con rapporto di aspetto 16:10, coadiuvato da un sistema audio surround certificato Dolby Atmos a quattro altoparlanti, potete godere appieno dei vostri contenuti multimediali o in streaming attraverso i servizi più popolari, come Netflix o Prime Video. Samsung Galaxy Tab A7 è animato dal SoC Snapdragon, accompagnato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su tablet, notebook e SSD tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

