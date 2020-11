Sconti su sedie da ufficio, smartband e smartphone con le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su sedie da ufficio, smartband e smartphone che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Partiamo con il Fitbit Charge 4, fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a sette giorni di durata della batteria. Con il GPS integrato potrete tenere d’occhio ritmo e distanza sul tracker e scoprire sull’app una mappa di intensità dell’allenamento che vi mostra il percorso e i vostri sforzi al termine dell’esercizio. Inoltre, Fitbit Charge 4 traccia il tempo che trascorrete nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM, e calcola un punteggio del sonno notturno nell’app Fitbit, così potrete comprendere la qualità del vostro riposo e scoprire come dormire meglio. Usando la rilevazione continua del battito cardiaco potrete tracciare con più precisione le calorie bruciate, ottimizzare l’allenamento e scoprire tendenze personalizzate che vi motiveranno a muovervi verso i vostri obiettivi di benessere e forma fisica.

Solitamente il Fitbit Charge 4 viene proposto a 129,48€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 99,90€, con uno sconto del 23%.

Continuiamo con la sedia da ufficio ergonomica nera Hbada, con un design ergonomico dello schienale che fornisce supporto per la vita e la colonna vertebrale e allevia il mal di schiena. Lo schienale in rete è comodo e traspirante e il cuscino del sedile utilizza un cuscino in spugna naturale ad alta densità resistente, mentre la struttura dello schienale realizzata con materiali di alta qualità è resistente e durevole. La sedia da ufficio Hbada è adatta per diverse occasioni, per persone di diverse dimensioni.

Solitamente la sedia da ufficio ergonomica nera Hbada viene proposta a 109,99€, ma oggi potrete averla a soli 87,99€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di questo fine settimana che potete trovare su Amazon.

