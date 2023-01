Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

I nuovi sconti di PlayStation Store vi permetteranno di scoprire numerose perle per PS4 e PS5 a prezzi estremamente bassi: si tratta di un’ottima occasione per non lasciarsi scappare alcuni dei giochi più amati dagli utenti.

Lo store di casa Sony ha infatti deciso di proporre tantissimi giochi a meno di 20 euro con una nuova promozione, il che significa naturalmente che è possibile anche scendere ulteriormente di prezzo, scoprendo tantissimi titoli anche a meno di 10 euro (trovate le gift card dedicate su Amazon).

Dopo avervi già svelato i migliori titoli che potete acquistare grazie a questa promozione, in occasione del nuovo fine settimana abbiamo deciso di fare una selezione più approfondita e con costi ancora più ridotti, per aiutarvi a risparmiare il più possibile.

Non sarà necessario spendere dunque più di 10 euro per poter approfittare di numerosi titoli che troverete nel catalogo, dei quali potrete trovare la lista completa di offerte al seguente indirizzo.

Per aiutarvi invece ulteriormente nella vostra scelta, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori giochi che potete recuperare con gli sconti PlayStation Store a prezzi semplicemente imperdibili:

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Assassin’s Creed IV Black Flag a 7,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 60% Batman: Arkham Knight a 8,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 55%

a 8,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 55% Dragon Age Inquisition: Edizione GOTY a 8,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 70%

a 8,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 70% Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Dying Light Definitive Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Need for Speed Heat Deluxe Edition a 7,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 90%

a 7,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 90% Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67% Resident Evil 2 a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% Tomb Raider: Definitive Edition a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

Questa naturalmente è soltanto una selezione parziale delle numerose offerte attualmente disponibili, valide per ben 793 prodotti su PlayStation Store: il nostro consiglio è dunque di controllare accuratamente tutti gli sconti per non lasciarvi sfuggire nemmeno un’occasione.

Ricordiamo che tutte le offerte resteranno valide fino al 2 febbraio 2023: avete dunque ancora meno di due settimane di tempo per acquistare i migliori prodotti senza alleggerire eccessivamente il vostro portafoglio.

Se siete invece disposti a spendere di più, cogliamo l’occasione per segnalarvi che questa settimana PS Store ha deciso di offrire una promozione speciale anche per The Callisto Protocol, l’ambizioso “erede” di Dead Space.

Dopo essere ormai entrati pienamente nel 2023, Sony ha anche deciso di pubblicare la classifica ufficiale con i giochi più scaricati su PS5 e PS4 tramite lo store: un elenco fatto di grandi conferme e nuove sorprese.