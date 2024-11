Offerte di Novembre su PlayStation Store: migliori giochi sotto i 10 euro

PlayStation Store sta per concludere ufficialmente le sue Offerte di Novembre, preparandosi con ogni probabilità ad aprire le porte a una nuova serie di promozioni dedicate all'imminente Black Friday.

Una di queste è già emersa con netto anticipo, dato che avrete tempo fino ai primi giorni di dicembre per acquistare in offerta EA Sports FC 25, celebre simulatore calcistico di Electronic Arts.

Per aiutarvi a non lasciarvi scappare le migliori occasioni, senza rendere troppo leggero il vostro portafogli, anche questo fine settimana abbiamo pensato di segnalarvi i migliori giochi disponibili a piccoli prezzi su PlayStation Store, che nello specifico non vi chiederanno più di 10 euro l'uno (trovate gift card dedicate su Amazon).

Di seguito troverete tutti i migliori giochi compresi tra 5 e 10 euro su PS Store: se volete risparmiare ancora di più, vi rimandiamo alla nostra selezione di videogiochi con prezzo inferiore ai 5 euro l'uno.

PlayStation Store: migliori giochi a meno di 10 euro

Assassin's Creed Rogue Remastered a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Assassin's Creed Syndicate a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Bully a 8,99€ (anziché 14,99€)

a 8,99€ (anziché 14,99€) Devil May Cry 4 Special Edition a 7,49€ (anziché 24,99€)

a 7,49€ (anziché 24,99€) Dragon Ball Xenoverse a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Far Cry 3 Classic Edition a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Frostpunk: Console Edition a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Gang Beasts a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Just Cause 4: Reloaded a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) LEGO DC Heroes & Villains Bundle a 7,79€ (anziché 59,99€)

a 7,79€ (anziché 59,99€) LEGO Marvel Super Heroes 2 a 5,99€ (anziché 59,99€)

a 5,99€ (anziché 59,99€) Life is Strange 2 Stagione Completa a 6,39€ (anziché 31,96€)

a 6,39€ (anziché 31,96€) Max Payne a 8,99€ (anziché 14,99€)

a 8,99€ (anziché 14,99€) Monster Hunter World a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) One Piece Burning Blood a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Red Dead Revolver a 8,99€ (anziché 14,99€)

a 8,99€ (anziché 14,99€) Resident Evil Code: Veronica X a 5,99€ (anziché 14,99€)

a 5,99€ (anziché 14,99€) Saints Row: The Third Remastered a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) SEGA Mega Drive Classics a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sonic Mania a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Steep X Games Gold Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 7,49€ (anziché 24,99€)

a 7,49€ (anziché 24,99€) Unravel Yarny Bundle a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Watch Dogs Complete Edition a 5,99€ (anziché 29,99€)

Come sempre, vi raccomandiamo di consultare voi stessi la lista completa di giochi compresi tra 5 e 10 euro su PlayStation Store: la trovate comodamente al seguente indirizzo ufficiale.