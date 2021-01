Sconti oltre il 90% nelle nuove offerte Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di titoli proposti con sconti sino ad oltre il 90%.

Ad appena 4,37€ potete portarvi a casa The Sims 4, quarto capitolo ufficiale della celeberrima serie che vi permetterà di vivere una seconda vita virtuale nel quale potrete costruire la vostra casa, fare carriera nel lavoro, fare amicizia con i vicini ed altre persone e tanto altro ancora. Le opzioni di personalizzazione, sia dell’ambiente che del proprio personaggio, sono davvero tantissime e non manca la possibilità di scaricare contenuti creati da altri utenti online.

Continuiamo con l’apprezzato Monster Hunter World, uno dei maggiori successi di Capcom, proposto a soli 11,81€, che vi porterà in un’avventura straordinaria, nella quale i giocatori dovranno vedersela con gigantesche creature per cercare di sopravvivere e diventare il più grande cacciatore di tutti i tempi. Gli appassionati di calcio, invece, non potranno che essere interessati a FIFA 21, ultima iterazione della serie calcistica di Electronic Arts, e Football Manager 2021, nel quale vi ritroverete nei panni dell’allenatore di una squadra.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi tra gli sconti del weekend del portale Eneba. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte Eneba