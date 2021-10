Sconti imperdibili su tanti titoli per le offerte di Halloween su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato i suoi saldi di Halloween che vi consentiranno di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti consistenti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo (3 novembre) e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo il recente Tormented Souls, che attualmente potete portarvi a casa a soli 17,99€, rispetto agli usuali 19,99€ di listino, con uno sconto del 10%.

Come affermato nella nostra recensione, dove si è aggiudicato un buon 7,4, «Tormented Souls è esattamente ciò che anela un nostalgico dell’era d’oro dei survival horror. Non fa nulla per dimostrarsi diverso o per introdurre novità importanti all’interno del genere: semplicemente, è un gioco su quella stessa scia, a cui non importa letteralmente nulla dell’evoluzione e degli oltre vent’anni passati da allora.»

Piuttosto interessante anche Amnesia: Rebirth, proposto ad appena 10€, rispetto ai 24,99€ di listino, con uno sconto del 60%. Nella nostra recensione avevamo affermato che «Amnesia: Rebirth mantiene dei tenui collegamenti con Amnesia The Dark Descent e spicca finalmente il volo, nobilitando il genere con temi molto adulti e non semplici da trattare, sempre con quell’impronta di tipica sperimentazione a cui la software svedese ci ha abituato.»

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti