Sconti fino al 50% su tanti Blu Ray e DVD da MediaWorld!

Dopo avervi proposto le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “Cinema @Home“, la quale vi consentirà di mettere le mani su tantissimi DVD e Blu Ray a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! L’iniziativa durerà sino a mercoledì 14 luglio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Infatti, acquistando tre o più film, compresi cofanetti, serie TV, cartoni animati e steelbook in qualsiasi formato, potrete usufruire di un sostanzioso sconto del 50%! Ma non è tutto: da MediaWorld trovate Blu Ray UHD 4K a partire da 11,99€ e film con i migliori supereroi a partire da 9,99€!

Tra i tanti prodotti proposti oggi a prezzo scontato, potete trovare pellicole come Joker, pellicola che vede Joaquin Phoenix interpretare il celeberrimo arcinemico di Batman, mentre dietro alla macchina da presa abbiamo Todd Phillips. Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che «il film di Todd Phillips è una pellicola che prende a pugni in faccia tutto e tutti, omaggia il cinema di Scorsese e non nasconde il suo volersi distaccare completamente dall’universo cinematografico DC».

Imperdibile anche Alien: 35th Anniversary, versione che celebra il 35° anniversario di uno dei film horror/sci-fi più amati di tutti i tempi. Diretto da Ridley Scott, Alien racconta la storia di un gruppo di marine che devono scoprire i motivi che hanno portato una colonia del pianeta Archeron a interrompere misteriosamente i contatti con la base.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

