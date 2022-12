Sconti fino al 40% sulle migliori smart TV da Euronics!

La nota catena Euronics ha lanciato l’interessante promozione “Special Audio Video” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 40% per un periodo di tempo limitato! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG OLED48C26LB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199€, rispetto ai 1.499€ di listino, per un risparmio reale di 300€.

La smart TV LG OLED48C26LB, grazie ad uno splendido pannello OLED da 48″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. La smart TV LG OLED48C26LB è animata dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED48C26LB è perfetta anche per il gaming, in quanto dispone di ingresso HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie delle console e schede video di ultima generazione, come VRR, che consente di avere un refresh dinamico sino a 120Hz per una perfetta fluidità.

La smart TV LG OLED48C26LB è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, il quale vi permetterà di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle relative ai servizi streaming più popolari come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

I prezzi proposti da Euronics sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Speciale Audio Video” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.