Scenari mozzafiato e luci al neon: Hitman 3 vuole stregarvi nel trailer di lancio

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Hitman 3, il capitolo conclusivo della trilogia del World of Assassination che IO Interactive lanciò, dapprima con uscita episodica per Hitman e successivamente con la release in un’unica soluzione dell’apprezzato Hitman 2. Ancora una volta, come vi ha raccontato la sottoscritta nella video anteprima, vestiremo i panni dell’Agente 47, chiamato a dare la caccia ai suoi bersagli in sei scenari completamente inediti, dove lo sviluppatore danese vuole puntare sul medesimo approccio visto di recente, con tante occasioni e un’esperienza del tutto sandbox.

In attesa dell’esordio del gioco, proprio oggi IO ha pubblicato un trailer di lancio interamente incentrato sulle atmosfere di Hitman 3: vediamo infatti gli scenari mozzafiato in cui si muoverà 47, a partire dal grattacielo più alto del mondo a Dubai, passando per le luci al neon dei borghi cittadini e per omicidi che sembrano incidenti di tutti i tipi.

Vi proponiamo il video in embed di seguito, ricordandovi che dovete essere maggiorenni per guardarlo.

Vi ricordiamo che l’appuntamento con Hitman 3 del 20 gennaio è fissato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia e Nintendo Switch (in cloud). Il gioco farà anche da contenitore degli scenari degli episodi precedenti, se li possedete nella medesima piattaforma: in queste ore lo sviluppatore e publisher ha anche annunciato che questo varrà anche per i giocatori PC, per cui non ricomprate Hitman o Hitman 2 per avere gli scenari anche nella vostra copia su Epic Games Store di Hitman 3.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità in arrivo sull’uscita di questo nuovo episodio della celebre serie stealth, che debuttò nel 2000 con l’originale Hitman: Codename 47.