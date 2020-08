Scarica la App Amazon Music e ricevi un buono sconto!

Amazon ha dato l’opportunità ai suoi clienti di ottenere un buono sconto entro un tempo limitato. Come fare? Semplice: basta scaricare l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettuare l’accesso per la prima volta tra il 11 agosto 2020 ed il 27 settembre 2020, per ottenere così uno sconto di 5€ sul tuo prossimo acquisto su Amazon Italia.

Per poterlo fare sarà importante effettuare l’accesso al tuo account Amazon prima di effettuare il primo accesso. Una volta scaricata l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettuato l’accesso, riceverai una mail di conferma con il codice promozionale (entro 5 giorni). Lo sconto sarà disponibile da subito, senza tempi di attesa aggiuntivi, in modo da poterlo utilizzare per il tuo prossimo acquisto (entro 30 giorni dall’invio del codice promozionale, quindi affrettati!).

Importante sottolineare come il codice promozionale dovrà essere applicato manualmente in modo da applicare lo sconto di 5€ sul totale dell’ordine per prodotti eleggibili, venduti e spediti da Amazon Italia (e non altrove).

Ricordiamo ancora una volta che l’offerta – soggetta a una soglia minima di acquisto di 20€ – è valida dalle ore 10.00 del 11 agosto 2020 alle ore 23.59 del 27 settembre 2020. Per poter partecipare all’offerta, i clienti Amazon devono aver visitato la pagina dedicata all’offerta, scaricato l’applicazione di Amazon Music ed effettuano l’accesso per la prima volta utilizzando lo stesso account tra le ore 10.00 del 11 agosto 2020 e le ore 23.59 del 27 settembre 2020.

Attenzione, però: se hai già scaricato l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettuato l’accesso per la prima volta non puoi purtroppo partecipare all’offerta (che non può essere trasferita in alcun modo a un altro account ed è disponibile solo per i clienti Amazon una singola volta, non essendo neppure cumulabile con altre promozioni).

Il buono di 5 euro non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon Italia, Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti differenti.

» Clicca qui per ottenere il buono sconto grazie ad Amazon Music «