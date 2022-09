Samsung Galaxy Week: risparmia fino a 200€ su MediaWorld!

Sono tornate le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Samsung Galaxy Week” che permette di risparmiare sino a 200€ sull’acquisto di un nuovo dispositivo della gamma Samsung Galaxy.

Nello specifico, ogni persona che, sino a mercoledì 21 settembre, acquisterà prodotti promozionati per un importo minimo di 200€ in un unico ordine, riceverà uno sconto immediato, in base all’importo totale dell’acquisto rientrante in una delle quattro ipotesi di spesa di seguito riportate:

Importo totale d’acquisto compreso tra 200€ e 399€ : lo sconto immediato erogato sarà pari a 50€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 12,50% e massimo del 25%)

: lo sconto immediato erogato sarà pari a (corrispondente ad uno sconto minimo del 12,50% e massimo del 25%) Importo totale d’acquisto compreso tra 400€ e 999,99€ : lo sconto immediato erogato sarà pari a 100€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo del 25%)

: lo sconto immediato erogato sarà pari a (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo del 25%) Importo totale d’acquisto pari o superiore a 1.000€: lo sconto immediato erogato sarà pari a 200€ (sconto massimo del 25%)

Si precisa che lo sconto spettante sarà ripartito, in modo proporzionale, su tutti i prodotti promozionati. Alla Promozione partecipano esclusivamente i Prodotti Promozionati presenti in questa pagina, compatibilmente con l’esaurimento delle scorte disponibili. Non partecipano invece alla promozione le prenotazioni di prodotto non disponibile al momento della richiesta.

Si tratta dell’occasione ideale per risparmiare sull’acquisto del vostro nuovo dispositivo della linea Samsung Galaxy, che comprende, tra gli altri, gli smartphone pieghevoli Galaxy Serie Z o i più tradizionali Serie S, oltre agli smartwatch Galaxy Watch, i tablet Galaxy Tab e i computer portatili Galaxy Book.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa Samsung Galaxy Week trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.