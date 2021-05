Samsung Galaxy S20+ con uno sconto di 330 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 31 maggio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il SAMSUNG Galaxy S20+ in colorazione Cosmic Black, che attualmente potete portarvi a casa a soli 699€, rispetto ai 1.029€ usuali di listino, per un risparmio reale di 330€.

Lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20+ è dotato di uno spettacolare display Infinity-O da 6,7″ a risoluzione QHD+ con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Il comparto fotocamera vede la presenza di quattro sensori nella parte posteriore con supporto alla tecnologia Zoom 100x per immortalare alla perfezione anche soggetti lontani, mentre la modalità Notte vi permetterà di ottenere immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20+ è animato dal potente SoC Exynos 990, accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibili sino a 1TB tramite microSD. L’ampia batteria da 5.000Ah vi consentirà di coprire la giornata senza alcun problema.

